8 вариантов дизайна маникюра для тех, кто любит нюдовые оттенки

Выбирая маникюр на кажды день, мы скорее отдадим предпочтение нюдовым оттенкам. Во-первых, это практично. Покрытие всегда смотрится уместно и не выбивается из общего образа. Во-вторых, нюдовые оттенки на ногтях всегда смотрятся дорого и визуально делают руки моложе. Единственный минус - однотонное покрытие быстро надоедает. И если к ярким цветам вы пока не готовы, предлагаем сделать все тот же нюдовый маникюр, но с дизайном. Такой маникюр сохранит свою минималистичность, но выглядеть будет куда эффектнее.

Вариантов дизайна существует огромное множество. По-большому счету, любой из существующих дизайнов можно выполнить в нюдовых оттенках, так что простор для фантазии ничем не ограничен. Одним из самых популярных вариантов остается френч. Его советуем делать не с классическими бежевыми кончиками, с а нюдовыми. Это может быть классический бежевый лак, с розовым или персиковым подтоном - любой из той огромной палитры нюдовых оттенков, из которых бывает так трудно выбрать в салоне. К френчу можно добавить интересные декоративные элементы - сердечки или простую геометрию. Здорово в нюдовом исполнении смотрится и абстракция, причем как на коротких, так и на длинных ногтях. Впрочем, не стоит забывать и о базовых простых рисунках. Все те же цветы - главный атрибут весеннего дизайна, будут отлично смотреться в таком минималистичном исполнении. Больше идей нюдового маникюра с дизайном вы найдете в нашей подборке ниже.

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