Эта модная стрижка подчеркивает скулы и идет всем

Стрижка, если правильно ее выбрать, не просто служит украшением, но и может выполнять определенные функции. Например, есть стрижки, которые визуально омолаживают, сужают круглое лицо, придают объем тонким волосам или помогают бороться с пушистостью. Теперь появилась стрижка с говорящим названием contour bob и очень полезной функцией - она может подчеркнуть скулы. Рассказываем, что это такое и как ее правильно носить

По большому счету contour bob - это обычное каре длиной до середины шеи. Срез волос у такой стрижки должен быть ровным, без каскада и челки. Естественный необычный элемент - волосы у лица должны быть буквально на 1-1,5 сантиметра длиннее, чем на затылке. Такие жесткие линии красиво обрамляют лицо и подчеркивают его рельеф, однако чтобы эффект был еще заметнее, "контурный" боб нужно укладывать определенным образом. Стилисты рекомендуют носить волосы за одним ухом - это сделает скулы более заметными. Для того, чтобы прическа держалась, пряди можно закрепить заколками, а для вечернего выхода идеально подойдет "мокрая" укладка.

"Контурный" боб подходит абсолютно всем вне зависимости от возраста или типа волос. Он будет одинаково хорошо смотреться и на кудрявых, и на прямых волосах. Чтобы очертания стрижки были более жесткими, а "контурирующий" эффект заметнее - попробуйте укладывать ее с использованием текстурирующего средства, а также средства для прикорневого объема.

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