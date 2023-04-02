2 апреля 2023

2 апреля 2023 18:51

Самые бесполезные и опасные косметические процедуры

Косметолог Дипа Панч назвала бразильскую подтяжку ягодиц опасным бьюти-трендом, на который не стоит тратить деньги. Об этом она рассказала в беседе с The Sun и перечислила некоторые другие бесполезные и рискованные косметические процедуры, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Панч предупредила, что бразильская подтяжка ягодиц несет большой риск для здоровья. Если жир из другой части тела не приживется в ягодицах, кровоснабжение будет нарушено и начнется процесс отторжения. "Это делает операцию совершенно непредсказуемой. Это опасно, особенно в плохих руках", - рассказала она.

Эксперт также считает пустой тратой денег популярный бьюти-тренд "губы-бабочка". Во время процедуры под кожу вводят филлеры чтобы создать эффект чуть вздернутой верхней губы и подчеркнуть углубление посередине - "арку Купидона". Панч уверена, что мода на пухлые губы через несколько лет пройдет, а последствия преображения останутся с обладательницей надолго.

Плохой идеей Панч посчитала использование дермароллера в домашних условиях. Это косметическое приспособление, состоящее из ролика и иголок, для нанесения коже микротравм и стимуляции процесса регенерации. По словам Панч, девайсы, купленные в интернете, в большинстве своем бесполезны и скорее навредят, чем принесут пользу.

В заключение она посоветовала не тратить деньги на линии косметики от звезд. По ее мнению, в большинстве случаев в составе этих средств содержится мало полезных веществ, способных дать заметный эффект.


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