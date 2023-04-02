Визажист Александра Астер назвала три главные ошибки в уходе за лицом. Соответствующий материал появился на сайте издания "А теперь внимание!", передает Day.Az.

В первую очередь специалист призвала отказаться от полотенец после умывания, поскольку они приводят к воспалениям. "Дерматологи рекомендуют менять полотенце после каждого умывания, но, согласитесь, кто будет стирать полотенце каждый день?" - заявила Астер и посоветовала заменить данные изделия на одноразовые бумажные салфетки.

Кроме того, эксперт обратила внимание на то, что многие женщины не смывают перед сном тушь с ресниц. "Все еще можно встретить слух о том, что обычную тушь для ресниц можно не смывать, за ночь она сотрется сама, а утром можно досмыть водой. На самом деле это крайне опасное заблуждение!" - рассказала она и пояснила, что оставленная на ночь тушь может забиться в корни ресниц и вызвать воспаление.

В заключение собеседница издания предложила перестать использовать средства для умывания, в составе которых присутствуют агрессивные компоненты. Также, по ее наблюдениям, большая часть клиенток забывают после этого наносить на лицо увлажняющий крем, что является еще одной ошибкой в ежедневной рутине.