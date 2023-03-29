29 марта 2023

29 марта 2023 10:29

5 главных трендов макияжа весны 2023

Длинные стрелки

Jason Wu весна-лето 2023

Dolce & Gabbana

Стрелки никогда не покидают списков трендов - меняется только актуальная форма. Этой весной стоит забыть о "микрострелках", кончик которых едва выходит за уголок глаза, и смело вести его дальше по направлению к виску. Толщина стрелки при этом может быть любой, здесь все зависит от ваших предпочтений. Длинные стрелки не только выглядят модно, но и эффектно подчеркивают глаза, делая их визуально больше. 

Металлик

Jil Sander весна-лето 2023

Один из главных трендов сезона - металлизированные тени, подводки и даже помады. Средства, напоминающие расплавленный металл, пришли на смену крупным блесткам и жидкому глиттеру. Один из самых актуальных оттенков - серебряный, но не стоит списывать со счетов и другие оттенки: например, золото и переливающийся всеми цветами радуги хроматик. 

Алая помада

Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood весна-лето 2023

Отложите все красные помады с оранжевым и розовым подтоном - в этом сезоне на пике популярности классический алый. Этот оттенок никогда не выходит из моды, однако в этом сезоне он занял место среди самых горячих трендов. Алая помада избавит вас от необходимости тратить время на полноценный макияж - ведь уже ее одной будет достаточно для запоминающегося образа.

Акцент на брови и ресницы

Bora Aksu весна-лето 2023

Jason Wu весна-лето 2023

Устали выбирать, на чем сделать акцент - на глазах или на губах? Этой весной такой проблемы не будет, ведь акцент теперь стоит делать на брови и ресницы. Для последних используйте яркие туши, они позволят получить необычный бьюти-образ за пару секунд. С бровями простор для творчества еще шире:визажисты сделали их самой главной частью бьюти-образа, укладывая волоски в причудливые формы, покрывая глиттером и рисуя "брови-нитки" на месте натуральных бровей моделей. Тренд не самый применимый в повседневной жизни, но, например, для вечеринки подойдет отлично. 

"Влажная" кожа

Proenza Schouler весна-лето 2023

Макияж "без макияжа" выходит на новый уровень: "влажная" кожа - один из главных трендов сезона. Уделяйте больше времени увлажнению, чтобы кожа буквально светилась изнутри и используйте легкие тональные флюиды на водной основе, чтобы создать невидимое покрытие. Затем будет достаточно уложить брови гелем и нанести прозрачный блеск на губы. Красота - в простоте. 

thesymbol.ru


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