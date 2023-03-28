Полночный черный - самое трендовое окрашивание для тех, кому не нравится блонд

Готика ворвалась в списки трендов еще в прошлом году, а невероятный успех сериала "Уэнсдей" лишь закрепил ее позиции на модной арене. Если полностью облачаться в черное с ног до головы вы пока не готовы, "впустить" ультрамодную тенденцию в свою жизнь можно при помощи окрашивания волос в глубокий оттенок с красивым названием "полночный черный". Его уже примерили Дуа Липа, Кэти Пэрри, Кайли Дженнер, а также главные адепты стиля "суккуб-шик" - инфлюенсеры Габбриетт Бехтель и Амелия Грей Хемлин. Этот цвет добавит нотку драмы и таинственности в любой образ, а также выгодно подчеркнет черты лица, делая их более выразительными. Рассказываем, что нужно знать об ультрамодном окрашивании.

Если вы решитесь на окрашивание волос в столь насыщенный цвет, нужно учитывать множество нюансов. В отличие от естественного блонда, который за редким исключением подходит абсолютно всем, черный цвет украсит вашу внешность, только в том случае, если будет подобран идеальный оттенок. Именно поэтому за такими переменами мы рекомендуем обращаться к опытному колористу. В своем классическом виде "полночный черный" имеет синий подтон, поэтому лучше всего подходит обладательницам очень светлой кожи и светлых глаз. Впрочем, без синего пигмента он подойдет и девушкам с более смуглой кожей с теплым подтоном и темными глазами.

Среди основных преимуществ такого окрашивания - его долговечность. Цвет плотный и глубокий, так что обновлять его можно в среднем раз в 2,5-3 месяца. Однако если ваши волосы от природы светлые, будьте готовы посещать мастера чаще - отрастающие корни на контрасте с темным окрашиванием будут выглядеть совсем непривлекательно. Кроме того, глубина "полночного черного" сможет красиво подчеркнуть рельеф лица и сделать его более выразительным. Одним словом, это отличное окрашивание для тех, кто давно хотел решиться на смелый эксперимент. Поверьте, результат вас приятно удивит.

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