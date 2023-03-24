10 весенних идей макияжа

На протяжении последних нескольких сезонов среди бьюти-трендов бал правит натуральность. Конечно, размашистые стрелки и темные помады никуда не ушли, однако видеть их мы стали значительно реже. Причем популярность естественного макияжа обусловлена не только трендами, но и его универсальностью: все же не каждая готова носить сложные бьюти-образы каждый день. Самый простой способ поддержать тренд на естественность - макияж "без макияжа". На его выполнение требуется всего пара минут, но вид у лица при этом становится куда более свежий, чем был до. Но иногда все же хочется сделать более интересный макияж, который, при этом, не будет выглядеть слишком броско. К счастью, такое желание возникло и у визажистов, работавших на весенне-летних показах, так что теперь нам останется только повторить самые красивые варианты естественного макияжа с подиумов.

Большинство визажистов решили сделать небольшой акцент на глазах, оставив все остальное лицо "чистым". Разумеется, не стоит отказываться от легкого тонального покрытия, румян и едва заметного контуринга, но при ближайшем рассмотрении кожа должна выглядеть так, будто на вас нет практически никакого макияжа. Нигде, кроме глаз. Вооружайтесь яркой подводкой - она может быть розовая, зеленая, голубая и даже золотая - и аккуратно подведите глаза. Можно только по нижней линии роста ресниц, можно обвести полностью - главное, сделать линию достаточно тонкой. Так вам удастся сохранить общий минималистичный вид макияжа, несмотря на яркий акцент.

Другой вариант - нюдовые помады. Мы стали гораздо реже ими пользоваться и заменили прозрачными блесками (спасибо моде нулевых), однако именно помада естественного оттенка иногда способна преобразить макияж. Правда для этого ее важно правильно выбрать - подробная инструкция ждет вас здесь. Ну а если ни с помадой, ни с подводкой вы связываться не хотите, на помощь придут румяна - их можно щедро нанести не только на яблочки щек, но и щедро растушевать к вискам и даже добавить немного на нос. Свежий и максимально естественный вид вам обеспечен.

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