Ностальгический маникюр из нулевых вернулся

Даже если к стилю нулевых вы относитесь со скепсисом, трудно отрицать его влияние на актуальные тренды. И если среди модных трендов это влияние потихоньку ослабевает, то в мире бьюти эстетика Y2K все еще на пике популярности. Так что вместе с характерными для того десятилетия прическами, на модной арене оказался френч. И не простой, а макси - точь-в-точь такой, что мы носили в 00-х. Рассказываем, как его сделать и как носить в 2023 году, чтобы выглядеть стильно.

Мы давно не видели классический френч с белыми "кончиками" на модно арене. Цветной, с принтом, микро- и даже невидимый, а вот классический все никак не возвращался и казался пережитком прошлого. До того момента, пока Джиджи Хадид не появилась с макси-френчем квадратной формы на вечеринке Vanity Fair, которая традиционно проходит после "Оскара". Маникюр модели тут же заметили пользователи соцсетей (в частности, TikTok), провозгласили самым актуальным дизайном прямо сейчас и уже даже сняли тысячи видео, где рассказывают, как его повторить.

Макси-френч - не только отличный способ удариться в ностальгию по былым временам, но и визуально удлинить пальцы и сделать руки более утонченными. Все же при всей нашей любви к ярким необычным дизайнам, с этой задачей лучше френча не справится ни один маникюр.

thesymbol.ru