Лучшая стрижка для любого возраста и типа волос

Как бы сильно мы не старались освободить свое сознание от стереотипов, связанных с возрастом, они продолжают оказывать большое влияние на наш выбор одежды, прически или макияжа. При этом по-прежнему можно найти стильные решения, актуальные для всех возрастов. Особенно, это касается стрижек. Прямо сейчас среди знаменитостей набирает популярность стрижка "моб". Ее носят все - от 26-летней Зендеи до 65-летней Шэрон Стоун, и этот возрастной диапазон легко можно расширить в обе стороны. Рассказываем, почему "моб" - лучшее решение для всех, кто решил сменить имидж этой весной.

Для начала разберемся с названием. Слово "моб" - сокращенная версия mid-bob, что в переводе на русский означает "боб средней длины" (согласитесь, вариант из всего из трех букв куда удобнее в использовании). То есть это вполне классическое каре, длина которого может варьироваться от середины до основания шеи. В целом, моб не предполагает каскада, но если ваши волосы слишком тяжелые и все время устремляются вниз, лишая корни объема, то концы можно подстричь в технике "невидимой стрижки". Это любимый прием звездных стилистов, когда совсем легкая лесенка стрижется не в верхних, а в нижних слоях волос. Это позволяет создать больше объема и воздушности, сохраняя эффект ровного среза. Пряди красиво обрамляют лицо, подчеркивая его черты, а правильная длина не нарушает пропорций.

"Моб" можно вытягивать, укладывать феном на браш, завивать в локоны, всячески экспериментировать с текстурой, а можно - вообще отказаться от укладки, смотреться он в любом случае будет хорошо. По этой же причине он здорово подойдет обладательницам как прямых, так и кудрявых волос - смотреться стрижки будут по-разному, но при этом одинаково эффектно. Если надумаете дополнить "моб" челкой, не советуем слишком короткие рваные варианты - идеально подойдут челка "шторка" или "бабочка".

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