Молодо выглядящий 65-летний мужчина раскрыл свой секрет

65-летний житель Великобритании, выглядящий на 20 лет моложе своего возраста, перечислил продукты, которые на его взгляд, являются самыми вредными для здоровья. Об этом передает Day.Az со ссылкой на издание Daily Express.

Уэйн Лил из Лондона работает персональным тренером. Хотя ему уже 65, он отличается моложавой внешностью, и многие новые знакомые дают ему не больше сорока лет. Секретом своего здоровья Лил называет трехмесячное интервальное голодание. "В нем нет никакого плана питания, ограничений или стресса. Оно научит вас самодисциплине в еде", - считает Лил.

Кроме того, Лил тщательно избегает некоторых напитков и продуктов. Он посоветовал никогда не притрагиваться к энергетическим напиткам, хот-догам и прочему фастфуду. "Когда смотришь на то, что входит в их состав, складывается впечатление, что читаешь научную статью, а не рецепт", - говорит он.

Лил также дал несколько советов по поддержанию моложавой внешности. Он считает, что одним из главных признаков молодости является правильная осанка. Он рассказал, что всегда чистит зубы по утрам, прислонившись спиной к стене, чтобы задать позвоночнику правильно положение. Также он посоветовал регулярно делать приседания, которые считает отличным способом поддержать мышцы в тонусе и стать сильнее.