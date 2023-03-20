Парикмахер посоветовала женщинам избегать одной популярной стрижки

Сотрудница британского салона красоты Milk + Blush Николь Петти посоветовала женщинам зрелого возраста избегать одной популярной стрижки - перевернутого боба. Ее комментарий на эту тему приводит издание Express.co.uk, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Речь идет о прическе, которая подразумевает коротко остриженные волосы сзади и удлиненные перекинутые на бок пряди спереди. По словам парикмахера, такой вид боба выглядит негармонично и визуально добавляет лишние годы своей обладательнице. "Он невероятно старит и нарушает пропорции лица. Кроме того, считается, что его носят женщины с дурным характером", - пояснила Петти.

В то же время специалистка заявила, что не стоит отказываться от коротких стрижек в целом. "Вместо этого [стрижки перевернутый боб] сделайте пикси, которая подчеркнет черты лица, избавит от лишней густоты и добавит текстуру и объем тонким или редеющим волосам".