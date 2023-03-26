Врач призвал остерегаться одного вещества в составе косметики

Врач-иммунолог, профессор Андрей Продеус призвал россиян остерегаться одного вещества в составе косметики и бытовой химии - лилиевого альдегида. О том, какую опасность несет это химическое соединение и где его чаще всего можно встретить, специалист рассказал в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Продеуса, лилиевый альдегид - это химическое соединение, которое придает косметике и бытовой химии запах ландыша. Врач предупредил, что это вещество стимулирует развитие раковых клеток и может вызывать рак печени, рак молочной железы и рак яичек.

"У него (лилиевого альдегида - прим. "Ленты.ру") есть сложное химические название - бутилфенилметилпропиональ. Когда вы будете искать его на этикетке, то в этом случае будет написан бутилфенилметилпропиональ, а не лилиевый альдегид. Как только это слово увидите, его надо точно остерегаться", - сказал Продеус.

Специалист добавил, что это вещество может содержаться в мыле, некоторых духах, кремах, а также в средствах для полоскания рта и освежителях воздуха.