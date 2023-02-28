28 февраля 2023

28 февраля 2023 16:51

Названы главные ошибки при умывании лица

Врач, специализирующийся в области дерматологии и эстетики, Эмма Коулман назвала главные ошибки при умывании лица. Соответствующий материал появился на сайте издания The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В первую очередь специалист посоветовала после процедуры не использовать одно и того же полотенце. "Если оставить полотенце висеть в ванной в течение нескольких дней между использованиями, оно превратится в чашку Петри для бактерий", - заявила Коулман и призвала стирать изделия после каждых двух применений.

Так, по словам эксперта, на состояние кожи влияет слишком горячая вода, которая приводит к появлению сосудистых звездочек, прыщей и розацеа. В то же время она отметила, что слишком холодная и жесткая вода вызывает сухость и экзему. Вдобавок Коулман порекомендовала во время умывания не растирать лицо. "Косметические средства лучше наносите легкими круговыми движениями", - предложила она.

В заключение доктор рассказала, что к данному процеcce необходимо прибегать один или два раза в день. Чрезмерное умывание может привести к разрежениям, считает собеседница издания.


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