3 лайфхака для сухой кожи из TikTok

После долгой зимы нашей коже всегда необходимо восстановление. От переменного воздействия низких температур снаружи и центрального отопления внутри, защитный барьер кожи овреждается, а сама она становится сухой, тусклой и раздраженной. Как всегда, у TikTok-блогеров нашлись десятки способов решения этой проблемы - не зря пользователи сети давно заслужили звание главных трендсеттеров в области бьюти. Из всего многообразия лайфхаков мы выбрали только три самых эффективных, которые действительно помогут спасти сухую кожу.

Метод "сэндвича"

Этот бьюти-хак подойдет тем, у кого от сухости и шелушений страдает кожа не только лица, но и тела. Звучит забавно, но для "сэндвича" вам понадобится масло: правда не сливочное и не арахисовое, а для тела. Его необходимо тщательно распределить по коже перед походом в душ. Да, сначала это может показаться пустой тратой продукта, но поверьте, вы сразу же заметите разницу.

Дело в том, что даже самые мягкие очищающие средства в купе с горячей водой повреждают защитный барьер кожи и усиливают потерю влаги. Масло же на теле защитит вас от этого. Ну а после душа на слегка влажную кожу снова нанесите масло: оно запечатает влагу в коже. Если в вашем арсенале есть несколько разных банок масел для тела, для первого этапа выбирайте более жирный продукт (все равно он почти весь смоется), а для второго - сухие масла, не оставляющие липкости и жирности после впитывания.

"Слаггинг"

Итак, для этого лайфхака вам даже не понадобится заметно менять свою бьюти-рутину, лишь добавить в нее один единственный ингредиент - вазелин. Его необходимо наносить на кожу по вечерам, в качестве завершающего этапа ухода: можно "закрыть" им тонер и сыворотки, пропустив увлажняющий крем, а можно нанести прямо поверх последнего, дав ему немного впитаться. Вазелин восполнит недостаток липидов (жиров) в кожном барьере, предотвратит потерю влаги и позволит нанесенным под него средствам глубоко увлажнить кожу. С утра вазелин важно смыть: он не впитвается в кожу, а лишь образует на ее поверхности пленку. Также не стоит руководствоваться правилом "больше - значит лучше" - одной горошины вазелина вполне хватит, чтобы лайфхак сработал.

Есть одно "но": лайфхак подходит только обладателям сухой кожи. Хотя научно доказано, что вазелин не является опасным или комедогенным ингредиентом, дерматологи советуют избегать любых окклюзивных средств всем людям, страдающим от акне и воспалений. Сложно предугадать, как жирная кожа отреагирует на такой "тяжелый" ингредиент, так что лучше и не проверять.

Затопление кожи

Этот лайфхак позволяет использовать уже привычные средства с большей эффективностью. Главный ингредиент в таком уходе - гиалуроновая кислота. Она способна притягивать и удерживать воду в количестве почти в 1000 раз превышающем ее собственный вес - то, что нужно обезвоженной коже. Далее вам понадобится сыворотка с ниацинамидом: он окажет успокаивающее действие и повысит эффективность увлажнения. И наконец - это увлажняющий крем. Не старайтесь выбирать слишком жирные тяжелые текстуры, избыток масел скорее забьет поры, чем увлажнит.

После мягкого умывания слегка промокните лицо бумажной салфеткой, чтобы на коже оставалась влага. Дополнительно можно распылить на кожу немного термальной воды с успокаивающим составом. Пока лицо остается влажным, нанесите несколько капель сыворотки с гиалуроновой кислотой, а затем - с ниацинамидом. Финальный этап - увлажняющий крем. Звучит все предельно просто, но будьте уверены: результат не заставит себя ждать.

thesymbol.ru