Макияж кокетки: бьюти-тренд из TikTok

Мы просто обожаем следить за бьюти-трендами из TikTok. Пользователи сети постоянно придумывают новые лайфхаки, идеи для маникюра и макияжа, а иногда - целые эстетики. И больше всего радует, что все эти тренды развиваются параллельно и каждый может найти себе что-то по вкусу. Так параллельно с "уэнсдейкором" (да, у героини нашумевшего сериала Тима Бертона уже появился собственный "кор") на просторах соцсети появился тренд на "кокетливые" маникюр и макияж. Хэштеги #coquetteaesthetic и #coquettemakeup суммарно собрали более 2 миллиардов(!) просмотров и эта цифра только растет. Рассказываем об основных составляющих бьюти-образа кокетки и о том, как его повторить.

Зумеры, которые все же остаются основной аудиторией тиктока, характеризуют "кокетливую" эстетику, как "женственность старой школы". Это пышные ресницы, нарочито увеличенные макияжем глаза, румяна и помада любого из тысячи оттенков розового. Дополнить такой образ непременно предлагается платьем с кружевом, рюшами и бантами и прической с кокетливыми упругими локонами. Одним словом, никакого макияжа "без макияжа", мокрых укладок, размашистых стрелок и цветной туши. Впрочем, мы живем в эпоху, когда главный тренд - отказ от погони за трендами, так что на следующий день после "кокетливого" макияжа, можно смело делать любой другой.

Итак, рассказываем подробнее, как воспроизвести простой "кокетливый" макияж, который подойдет для повседневного образа. Сначала вам необходимо тщательно увлажнить кожу: бьюти-образ кокетки не подразумевает плотного тонального покрытия - кожа должна светиться изнутри. Теперь нанесите легкий тональный флюид и точечно замаскируйте несовершенства, если они есть. Теперь доставайте все розовые и персиковые продукты, что найдутся у вас в косметичке. Розовый должен оказаться у вас на веках, яблочках щек и губах. При этом, если в вашем арсенале нет всех трех продуктов, они с легкостью заменят друг друга. Смело используйте румяна вместо теней, а помаду - вместо румян. Теперь щедро пройдитесь тушью по ресницам, стараясь создать распахнутый, выразительный взгляд. Предварительно можно добавить небольшую стрелку, главное - не перестараться.

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