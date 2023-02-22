Как выглядит самый нежный весенний маникюр 2023

"Цветы? Весной? Как "оригинально"!", - пожалуй, все помнят язвительную фразу Миранды Пристли из культового фильма "Дьявол носит Prada". Вот только что бы по этому поводу ни думала киношный модный редактор, цветы возвращаются в список главных трендов каждую весну без исключения. Однако, с небольшими изменениями. Цветочные принты на одежде в этом году сменил объемный декор, а "детсвие", мультящные рисунки на ногтях 0 самые реалистичные изображения. Рассказываем, как носить на ногтях "живые" цветы, чтобы быть в тренде этой весной.

Нельзя сказать, что такой вариант исполнения цветочного маникюра нейо-мастера придумали только сейчас. Идей довольно старая, но этой весной к ней пришла небывалая популярность. Смысл, как несложно догадаться, изобразить на ногтях максимально реалистичный цветок. При этом он может быть абсолютно любым: от огромного подсолнуха, занимающего почти всю площадь пластины, до скромно вьющейся по краю кустовой розы. Это отличный способ сделать самый оригинальный дизайн, ведь цветов в природе существует такое множество, что ваш маникюр легко может стать единственным в своем роде. Из сложностей, пожалуй, можно выделить только одну: для выполнения вам понадобится очень хороший нейл-мастер с базовыми навыками живописи, иначе о реалистичности изображения придется забыть. Да и времени на такой маникюр придется потратить не мало, зато результат вас наверняка приятно удивит. Другой вариант - наклейки. Такой маникюр можно будет сделать даже самостоятельно, правда выбор цветов в таком случае будет сильно ограничен. Чтобы не перегружать дизайн, цветы лучше располагать на прозрачной базе: цветная подложка сделает маникюр слишком вычурным и визуально "дешевым". Модные идеи для вдохновения ищите в галерее ниже.

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