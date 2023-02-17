Стилист назвала прически, которые старят

Стилист по волосам и визажист Марина Гуторова перечислила прически, которые прибавляют возраст, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Гуторовой, лишних лет добавляют чересчур гладкие прически. "Они выставляют напоказ все, в том числе следы недосыпа и морщинки. К тому же зачастую "прилизанные" укладки не выглядят стильно, а лишь создают эффект немытых волос", - объяснила она.

Забыть, по мнению стилиста, стоит и о начесах. "Это другая крайность, которая может сыграть с вами злую шутку. Наверняка многие замечали, что на фотографиях 70-х - 80-х годов женщины выглядят старше, чем есть на самом деле. Все дело в прическах, которые тогда были в моде, - пресловутых начесах. Сегодня такие укладки выглядят устаревшими и классно смотрятся разве что на тематических ретро-вечеринках", - добавила она.

Гуторова не советует делать химическую завивку. Мелкие кудри, утверждает она, старят, а крупные и слегка небрежные локоны - наоборот, молодят.

Что касается вечерних укладок, не самым лучшим вариантом, по мнению Гуторовой, станет "ракушка". "Эта прическа, безусловно, красивая и непростая, но из-за своей строгости прибавляет возраст, да и выглядит чересчур официально, а потому уместна только в редких случаях", - отметила она.