17 февраля 2023

17 февраля 2023 09:25

Парикмахер назвал лучшие стрижки для седых волос

Парикмахер Анджело Валлильо назвал лучшие стрижки для седых волос. Соответствующий материал появился на сайте издания Express.co.uk, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам стилиста, на обладательницах седины будут хорошо смотреться боб или асимметричные прически. При этом Валлильо отметил, что перед процедурой необходимо проконсультироваться с мастером, поскольку данные стрижки могут не подойти по форме лица. "Иногда более длинные волосы у пожилых женщин все еще могут выглядеть великолепно", - пояснил он.

Чтобы добиться нужного эффекта, необходимо тщательно ухаживать за волосами. Так, эксперт объяснил, что для прядей подобного типа необходимо использовать шампуни и кондиционеры с осветляющими компонентами. "Тогда в окрашивании вы можете добавить обрамление - цвет вокруг передней части волос, усилив тем самым глубину седины", - добавил Валлильо.


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