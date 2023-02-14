Основные правила ухода за кожей в зимний период - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Об основных правилах ухода за кожей в зимний период рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева.

Зимой наша кожа становится более сухой, обезвоженной, склонной к раздражению, шершавой. Следует отметить, что в зимний период даже на коже с жирным типом бывает обезвоженность, ощущение стянутости. Причина этого - нарушение водного баланса кожи вследствии перепадов температур, когда на улице холодный ветер, мороз, а в помещении теплый, сухой воздух из-за работы отопительных систем.

Очищение кожи. Выбираем более мягкие для очищения средства, например, гидрофильное масло, молочко для умывания, неагрессивную пенку.

Ph очищающего средства должен быть 5-5,5-равный Ph нашей коже. Не забываем про более глубокое очищение кожи в домашних условиях, которое для сухой, нормальной кожи проводим 1-2 раза в неделю, а для жирной кожи - 2 раза в неделю. Вместо скраба с абразивными частицами используйте более мягкое средство - гоммаж с шаровидными частицами (для сухой и нормальной кожи), кремы эксфолианты с AHA и BHA кислотами в низкой концентрации (для жирной и комбинированной кожи).

В условиях косметологического кабинета желательно пройти курс профессиональных пилингов. Косметолог вам подберет нужный для вашей кожи пилинг.

После умывания кожи с очищающим средством не забываем протереть ее тоником или лосьоном. Нельзя использовать агрессивные, содержащие спирт средства. Если рН кожи в норме и находится в диапазоне 5,0-6,0, то для поддержания естественного баланса тоник должен иметь те же показатели - быть нейтральным. Сухой коже, у которой pH ниже 5,5, нужен препарат с щелочным действием. Комбинированной или жирной с pH, смещённым в щелочную сторону - от 7 и выше, необходим кислый тоник. Если вы ощущаете сильную стянутость и дискомфорт после умывания, то вас выручат щелочные тоники с показателями pH от 7 и выше.

Очищать кожу нужно 2 раза в день: утром и вечером. После наносим увлажняющий крем. Используем средства более плотной структуры, которые запечатывают влагу внутри. Флюиды и эмульсии не подходят для зимнего периода. Дополнительным средством ухода выбирайте сыворотки с активными компонентами - гиалуроновой кислотой, азуленом, центеллой азиатской, ретинолом, пептидами, витамином В5. При проблемной и чувствительной коже, склонной к покраснениям, аллергическим реакциям, советую использовать средства с бифидо- и лактобактериями, которые хорошо усваиваются клетками, помогают нормализовать микрофлору и обладают иммуномодулирующим действием.

Для дополнительной защиты, питания кожи поделюсь маленьким секретом под названием "прием наслаивания", когда в несколько слоев наносим увлажняющие средства лёгкой структуры. Таким образом, получаем больше активных компонентов без ощущения "пленки" на лице.

Если кожа очень сухая, обезвоженная, поврежденная, есть постоянное чувство стянутости, то можно использовать так называемые SOS средства - это окклюзионные крема, которые срочно запечатывают влагу в коже. Они предотвращают её от дальнейшего повреждения, останавливают потерю влаги, например, детский крем - один из примеров такого крема.

На вопрос, когда же можно не использовать солнцезащитный крем? Я отвечаю так, что им нужно пользоваться круглогодично. Особенно тем, у кого склонность к пигментации. UVA лучи легко пробиваются через плотные облака даже зимой. Да и зима у нас в стране бывает достаточно солнечной. Для степени защиты в зимнее время достаточно SPF 30.

В помещениях используйте увлажнители воздуха. Соблюдайте питьевой режим, 40 мл воды на килограмм веса. Следите за питанием, употребляйте фрукты, овощи, правильные углеводы, соблюдайте баланс между белками, жирами, углеводами.

И традиционно делюсь рецептами, которые можно с легкостью использовать в домашних условиях. Очень полезно умываться 2 два раза в день крахмальной водой. На стакан тёплой воды добавляем чайную ложку картофельного крахмала. После такого умывания кожа становится гладкой и шелковистой.

Крахмальная омолаживающая маска для лица.

К 1 желтку яйца добавляем 1 чайную ложку глицерина, 1 чайную ложку геля алое, а также 1 столовую ложку крахмала. Тщательно перемешиваем и наносим на лицо 5 слоями. Держим 20 минут, смываем тёплой водой.

Оставайтесь всегда красивыми и ухоженными.

Ваш доктор красоты Севиндж Абдуллаева