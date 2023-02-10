Названы действенные способы придать объем и густоту тонким волосам

Главный редактор косметического бренда по уходу за волосами Alterna Джоана Невес назвала действенные способы придать объем и густоту тонким волосам. Соответствующий комментарий приводит Express.co.uk, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалист рассказала, что предотвратить выпадение и улучшить качество волос можно в случае отказа от электрических инструментов для укладки, которые перегревают пряди. Помимо этого, Невес посоветовала спать на шелковой или атласной наволочке, поскольку натуральная ткань не наносит вред волосам.

Также эксперт напомнила о ежедневном уходе, который заключается в правильном подборе средств по типу волос. "Выберите подходящие именно вам шампунь, кондиционер и маску для волос. Это поможет создать здоровый внешний вид прядей и устранит их повреждения", - пояснила она.

Помимо этого, по мнению Невес, волосы могут выглядеть ломкими и неухоженными из-за неудачной прически. Редактор подчеркнула важность регулярной стрижки для придания волосам визуальной густоты. В заключение женщина порекомендовала посетить трихолога, чтобы выяснить причину истончения и ломкости прядей.