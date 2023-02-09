9 февраля 2023

9 февраля 2023 20:00

Дочь Кейт Мосс Лила стала амбассадором косметики Yves Saint Laurent

Дочь супермодели Кейт Мосс была назначена новым послом американского подразделения бренда Yves Saint Laurent Beauty. Об этом пишет WWD, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Лила Мосс будет участвовать в рекламных кампаниях косметических продуктов, например, тональных основ, помад, тушей и других. По словам модели, ее любимые товары в бренде сейчас - тушь Lash Clash и бальзам для губ Rouge Volupté Candy Glaze.

"Мои отношения с красотой связаны с тем, чтобы чувствовать себя собой и быть уверенной в себе. Я всегда делала естественный макияж, но люблю больше экспериментировать, когда выхожу в свет", - сказала она.

Лила Мосс отметила, что ей нравится подход бренда к красоте. "Когда мы снимали кампанию, было очень приятно работать в сотрудничестве с командой, чтобы убедиться, что продукты, которые мы использовали, подходят мне. Именно личная связь с продукцией сделала меня очень счастливой в этом сотрудничестве", - заявила она.

В 16 лет дочь Кейт Мосс дебютировала в модельном бизнесе в качестве лица рекламной кампании Marc Jacobs Beauty в 2018 году.


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