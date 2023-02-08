Хейли Бибер придумала новый маникюр - «Глазированные» ногти

Совсем не обязательно внимательно следить за бьюти-трендами, чтобы знать о существовании "глазированных" ногтей. Моду на этот дизайн маникюра в середине прошлого года ввела Хейли Бибер, вместе "глазированными" кожей, глазами и губами. Минималистичное сияющее, словно глазурь пончика, покрытие получило негласное название "маникюр Хейли Бибер" и по статистике стало самым популярным среди клиентов салонов красоты по всему миру. Однако даже самые классные идеи имеют свойство надоедать. Вот и королева "глазированных" ногтей решила, что пора что-то менять в своем образе. И теперь у модели новый любимый маникюр, и нам уже не терпится его повторить.

Итак, на просторах сети маникюр получил название "румяно-розовый", что легко может ввести в заблуждение, ведь "румяный" маникюр уже существует и выглядит он совсем не так. Новый маникюр Хейли очень незамысловат: он включает в себя только однотонное покрытие розовым лаком. Лак при этом не простой - он должен быть полупрозрачным (идеально подойдет база). Равно как и с настоящими румянами, цвет не должен полностью перекрывать ноготь, а просто придавать ему красивый оттенок. Лак, к слову, можно использовать с легким перламутром - так маникюр заиграет новыми красками. В чем плюсы "румяно-розового" маникюра? Во-первых, он в тренде - в TikTok туториалы по выполнению маникюра посмотрели более 45 миллионов человек и эта цифра продолжает расти. Во-вторых, как и "глазированные", "румяно-розовые"ногти остаются очень минималистичными, так что подойдут всем и будут здорово смотреться с любым образом.

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