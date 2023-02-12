Названа еще одна модная у знаменитостей стрижка

Рваная челка стала трендом у знаменитостей в 2023 году. Модной ее назвали журналисты британской версии издания Glamour, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно материалу, поп-исполнительница Дженнифер Лопес стала одной из последних звезд, которые последовали упомянутой тенденции в текущем сезоне. Знаменитость снялась с данной прической в рекламной кампании люксового бренда Coach. Актрису запечатлели в джемпере и босоножках на высоком каблуке в тон образа.

Помимо Лопес, с рваной челкой появлялись на публике певицы Камила Кабейо, Дуа Липа и Сиара, а также актриса Дженна Ортега. При этом авторы подборки отмечают, что именитые личности сочетают челку с стрижками разной длины.