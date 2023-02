5 sos-средств для лица, которые спасут кожу от сухости - ФОТО

Кто жаловался на сухость, раздражение и шелушения кожи лица? Мы вас услышали и собрали пять отличных бьюти-средств, которые быстро реанимируют кожу и помогут решить эти проблемы.

Конечно, правильное питание, режим сна и эмоциональный контроль в погоне за вечной молодостью никто не отменял, но без наших фаворитов вам теперь точно не обойтись.

БАНДАЖНЫЙ КРЕМ

А вы знали, что "бандажный" крем для лица Helena Rubinstein Re-Plasty Age Recovery снижает сухость на 39% за 4 недели регулярного использования? * Сравнить крем с бандажом предложил доктор Пфульг, основатель известной швейцарской клиники пластической хирургии Laclinic. По словам эксперта, крем восстанавливает кожу не хуже восстанавливающих компрессов после операций.

* тест Dermascore проводился на 39 женщинах со 100% чувствительной кожей.

В составе:

мадекассосид - восстанавливает и успокаивает,

д-пантенол - восстанавливает структуру кожного барьера,

витамин C и E - атиоксиданты,

проксилан, гиалуроновая кислота, глицирризиновая кислота - регенерируют, восстанавливают и увлажняют.

МАСКА-БАЛЬЗАМ

Зимой у нас больше времени для домашней рутины, поэтому, оставшись дома, не ленитесь и чаще делайте увлажняющие маски. Kiehl's как раз выпустили реплику легендарного крема Ultra Facial Cream в виде ночной маски Ultra Facial Overnight Rehydrating Mask. Полюбить новинку стоит уже за то, что она увлажняет кожу до трех дней после одного нанесения. У маски текстура бальзама, который превращается в масло и содержит 10,5% сквалана - растительного липида, он восстанавливает защитный слой кожи, делает ее упругой и эластичной.

МАСЛО ДЛЯ СИЯНИЯ

Чтобы придать лицу мерцания и здорового блеска, возьмите за правило завершать бьюти-рутину маслом для сияния с асаи, облепихой и витамином C от сингапурского бренда PSA GIFTED. Это гениальное средство на вид напоминает облепиховое масло, вот только впитывается в кожу в два раза быстрее. Масло отлично увлажняет кожу, насыщает антиоксидантами, а кроме того, подготавливает кожу к нанесению макияжа. Забудьте про хайлайтер, с Acai and Sea Buckthorn Vitamin C Glow Oil он вам больше не понадобится.

РОЗОВАЯ МАСКА

Если вы думали, что все тканевые маски одинаковые, то вы просто не протестировали маски от французского бренда RARE Paris. Считайте, что на них основатели компании Александр Дестель и Рональд Ажеж успешный бизнес построили. Маски RARE Paris круто увлажняют, восстанавливают и освежают кожу. Например, "розовая" восстанавливающая маска Exception Rosée реанимирует кожу после тяжелого дня в офисе с сухим воздухом и стрессом. Маска щедро пропитана сывороткой с тонким розовым ароматом, который поможет расслабиться и отпустить тревоги.

ПИЛИНГ-ДИСКИ

Чтобы выровнять тон лица и избавиться от шелушения, важно регулярно удалять ороговевший слой кожи с помощью кислот, пилинга. Для экспресс-процедуры в домашних условиях используйте пилинг-диски Comfort Zone "Двойное обновление": "двойное" - потому что механическое и химическое воздействие на кожу. Диски пропитаны гликолевой, молочной и лимонной кислотами, которые делают кожу гладкой и сияющей, а также препятствуют фотостарению. Пользуйтесь дисками, но только в паре с солнцезащитными средствами, иначе - привет, пигментация кожи.

elle.ru