Не только для макияжа: как использовать кисти в уходе за кожей

Пожалуй, в каждой косметичке найдется хотя бы базовый набор кистей для макияжа. С ними тональное покрытие ложится, как вторая кожа, а скульптор не оставляет четких полос и пятен. Однако кисти можно использовать не только для макияжа, но и для нанесения удодовых средств. Этим лайфхаком у себя в соцсетях еще несколько лет назад делилась Кайли Дженнер, однако тогда повторить его почему-то захотели не многие. Но в 2023 году все изменилось: использование кистей для нанесения уходовых средств - теперь одна из главных бьюти-тенденций.

Итак, для начала стоит отметить, что кисть для ухода все же отличается от кисти для макияжа. У нее будет более плотно набитый ворс (пушистость здесь ни к чему), а с обратной стороны почти наверняка - силиконовая лопатка для масок и кремов. Конечно, если у вас в косметичке давно ждет своего часа плотная кисть для основы или румян, можно хотя бы первое время использовать ее. Это позволит понять, насколько такой способ нанесения ухода удобен для вас.

В чем преимущества использования кистей вместо привычных пальцев? Во-первых, кисть помогает более равномерно распределить продукт по коже. Вам будет легче проследить, не упустили ли вы какой-то участок кожи, да и покрытие получится более равномерным, что особенно важно, например, для средств с мощными активными ингредиентами. Особенно рекомендуем обзавестись кистями нескольких размеров обладательницам комбинированной кожи: с их помощью можно наносить разные средства в нужные зоны. Во-вторых, использование кистей сокращает расход средства: когда вы наносите уход на руки, большая его часть впитывается в кожу пальцев. А если опустить кисть в средство (или выдавить его непосредственно на ворс, весь продукт окажется на вашем лице). Ну и наконец, это гигиенично. Наши руки, даже если их регулярно мыть, собирают очень много бактерий, которые, попадая на кожу лица, могут вызвать воспаления. Правда, чтобы этот пункт работал, кисти тоже необходимо регулярно мыть (в идеале - после каждого использования) и хранить в защищенном от пыли и грязи месте.

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