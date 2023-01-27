Как сделать кожу тела мягкой и гладкой и избавиться от гусиной кожи

Наверняка в вашем арсенале уходовых средств для лица найдется хотя бы пара банок с кислотами в составе. Это может быть тоник с салициловой кислотой для очищения пор и борьбы с акне, сыворотка с азелаиновой кислотой для сияния кожи или любое другое активное средство. Тем не менее, кислоты полезны не только для кожи лица, но и для кожи тела, которой, к слову, мы уделяем слишком мало внимания в уходе. Рассказываем, какие проблемы поможет решить косметика для тела с кислотами за телом и как правильно выбрать средства.

Современная косметическая индустрия использует в производстве большое количество разных кислот. Они помогают очистить и увлажнить кожу, справиться с пигментными пятнами и высыпаниями, а также замедлить процессы старения. С первой задачей лучше всего справляются Альфа- и Бета-гидрокислоты (также известные как AHA и BHA). Первые - идеально подходят для мягкого отшелушивания: в отличие от скрабов, чьи абразивные частицы так или иначе травмируют кожный защитный барьер, AHA-кислоты мягко растворяют ороговевшие клетки кожи, не оказывая негативного воздействия на живые, придают коже гладкую шелковистую текстуру и ровный цвет. А BHA-кислоты способны проникать глубоко в поры, очищать их от загрязнений и сокращать выработку кожного себума. И если для кожи лица (особенно если она сухая и чувствительная) сочетание двух видов кислот может быть слишком агрессивным, то для тела оно, наоборот, станет ключом к чистой гладкой коже. Особенно советуем присмотреться к подобным средствам тем, кто страдает от "гусиной кожи": кислоты в небольшой концентрации помогут избавиться не только избавиться от уже существующих неровностей, но и предотвратить появление новых. Чтобы добиться действительно заметного эффекта, используйте гель для душа с кислотами в паре с кремом или лосьоном для тела: несмываемое средство поможет закрепить результат.

Впрочем, закупоренные поры и неровности рельефа - не единственная проблема, которую могут решить кислоты. Они также эффективны для устранения пигментных пятен. Так что если летом вы провели слишком много времени на солнце и на теле появилась гиперпигментация, советуем обзавестись средством с азелаиновой кислотой или витамином C в составе. Эти кислоты отлично выравнивают цвет кожи, уменьшают выраженность пигментных пятен и оказывают профилактику появления новых. Главное, не забывать про SPF при любом потенциальном контакте с солнцем - без защиты использовать средства с кислотами не рекомендуется.

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