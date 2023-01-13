Много розовых румян - самый простой способ выглядеть свежо зимой

Следить за бьюти-трендами, рождающимися в TikTok практически нереально, ведь их количество (и популярность), кажется, растет в геометрической прогрессии. Последнюю пару недель там все только и говорят, что о "плачущем" макияже да о "снежном румянце". Как появился первый, мы подробно разобрали здесь, а сейчас поговорим о втором.

"Снежный румянец" - зимняя альтернатива летнему тренду Sunburn Blush, когда все наносили румяна так, будто обгорели на солнце. Зимой солнце найти сложно (а в средней полосе - совсем невозможно), поэтому теперь TikTok блоггеры предлагают воспроизводить внешний вид лица, раскрасневшегося от мороза.

Повсеместную любовь к этому бьюти-лайфхаку объяснить достаточно просто: он выглядит естественно. А естественность - любимая тенденция красоты среди пользователей сети. И так, воспроизвести "снежный румянец" очень легко. Для этого вам понадобятся жидкие румяна и кисть или спонж для качественной растушевки. Очень важно правильно подобрать цвет продукта: обладательницам светлой кожи советуем обратить внимание на розовые оттенки, а более смуглой - на персиковые. Впрочем, есть проверенный лайфхак, который не позволит ошибиться с оттенком: просто пощипайте себя за щеки, чтобы к ним прилила кровь и посмотрите, какого оттенка ваш естественный румянец. Цвет идеальных румян должен быть максимально близок к нему. Для более естественного эффекта возьмите кремовые или жидкие румяна - сухие текстуры сложнее распределить. Нанесите румяна на щеки (ближе к скулам), на нос, верхнюю часть лба и подбородок и растушуйте круговыми движениями до максимально естественного эффекта. Дальнейший макияж может быть любым: можно ограничиться блеском для губ, а можно создать полноценный бьюти-образ со стрелками, яркими тенями и помадой - здесь все зависит от ваших предпочтений.

thesymbol.ru