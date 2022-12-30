Парикмахер раскрыла оптимальную частоту мытья головы

Владелица салона красоты Sobe Brown в Корке, Ирландия, Памела Моррисси раскрыла оптимальную частоту мытья головы. Соответствующий материал появился на сайте издания RSVP live, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Парикмахер рассказала, что волосы быстро становятся жирными из-за чрезмерного и частого мытья, поскольку кожа головы вырабатывает много сала. "Это происходит, когда ваша кожа головы "думает", что ей не хватает сала, и начинает его перепроизводить", - заявила она.

В связи с этим Моррисси посоветовала прибегать к данной процедуре два раза в неделю. "Если вы решите мыть волосы два раза в неделю, вы сохраните все натуральные масла на коже головы. Через несколько недель кожный покров восстановится, и жирность уменьшится", - пояснила она.

Кроме того, специалист объяснила, что во время мытья голову надо массировать подушечками пальцев, совершая при этом плавные круговые движения. После этого необходимо отжать пряди от лишней воды