Как сохранить красоту и молодость лица? - методы

Методы сохранения красоты и молодости лица перечислил в своем Telegram-канале врач-терапевт, пульмонолог и блогер Олег Абакумов.

"Нарушил главную заповедь здоровой кожи - выдавил прыщ. Решил внимательно пронаблюдать, не делаю ли я чего-то, что вызывает сыпь или преждевременное старение кожи. Предлагаю сделать это вместе", - обратился медик к подписчикам и перечислил десять "прыщеносных" грехов.

Первый - "приклеенные к лицу руки". "Любителям тереть глаза, трогать что-то на лице, облокачиваться на руки - прямая дорога к высыпаниям и морщинам. Еще и отеки в придачу можете получить", - предупредил Абакумов.

Терапевт также посоветовал не спать лицом в подушку. "Представьте, как скукоживается ваше лицо при таком сне? А сколько бактерий туда попадает?" - отметил он.

Третий "грех" - по два часа держать на лице косметическую маску. Многие думают, что это поспособствует лучшему эффекту, однако это быстрее приведет к морщинам, подчеркнул Абакумов.

Не стоит перебарщивать со сладким и фастфудом, продолжил блогер. Он уточнил, что есть и то и другое можно, но важно не делать это основой своего рациона.

Слишком длительные разговоры по телефону также могут привести к печальным последствиям. Из-за неестественного положения тела, особенно в шейно-воротниковой зоне, затрудняется кровоснабжение. Кожа не получает достаточного количества кислорода и питательных веществ, поэтому человек зарабатывает себе второй подбородок и морщины, объяснил терапевт.

Следующий пункт в его списке - "тонна макияжа". "Тут и без лишних слов понятно, почему не стоит так делать каждый день", - заявил врач.

Отрицательное влияние на кожу лица оказывает и стремление получить максимально яркий загар. "Хорошо, что погода солнцем нас особо не радует, а то состарились бы все без SPF от ультрафиолета", - иронично отметил Абакумов.

Специалист также посоветовал внимательнее относиться к уходу за лицом, учитывать тип кожи и ее особенности, а также не злоупотреблять использованием скрабов.

"И последнее - полотенце. А точнее, полотенце, которое застала еще ваша бабушка. Для лица в идеале использовать бумажные салфетки. Или менять обычные полотенца раз в два-три дня", - порекомендовал медик.