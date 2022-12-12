Новогодняя коллекция макияжа KIKO MILANO

Итальянский бренд косметики KIKO MILANO представил праздничную коллекцию макияжа Joyful Holiday, которая посвящена волшебству и красоте новогодней ночи. Формы, цвета, текстуры средств отсылают к самому яркому празднику года. В коллекцию вошли мерцающие тени, помады, хайлайтеры и бронзеры, а также тональные средства и лаки для ногтей.

Многофункциональные новинки Jouful Holiday создают праздничное настроение, оставляют мерцающий финиш. Атмосферу зимних праздников можно прочувствовать не только благодаря упаковке, но и благодаря узнаваемому аромату корицы и имбирного печенья, придающих игривость косметике с безупречными свойствами. Праздничное оформление насыщенного рубиново-красного цвета с золотом смотрится по-новогоднему и создает особое настроение: каждый футляр декорирован особым тиснением, а некоторые средства выйдут в специальной подарочной упаковке в виде елочного украшения.

elle.ru