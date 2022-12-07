3 стильные укладки для коротких волос

Если бы все девушки знали о том, как круто и разнообразно можно обыгрывать короткие прически, то сегодня решаться на стрижки каре-боб было бы гораздо проще. Бытует мнение, что стилизовать длинные волосы интереснее прочих, что в корне неверно: современные стилисты рекомендуют быть смелее, экспериментировать и чуть активнее пользоваться благами человечества стайлинговыми средствами, стайлерами, чтобы полностью раскрыть весь потенциал коротких волос.

Мы подобрали для вас три идеи крутых укладок, которые можно повторить в домашних условиях. А также попросили прокомментировать нашего дружественного стилиста, колориста, основателя бренда PHILOSOPHY BY ALEX KONTIER Алекса Контье, как сделать это технически правильно, чтобы в итоге получилось не хуже, чем в салоне.

elle.ru